O mama ucraineana și fiica ei au fost batute ieri de un rus in Franța pentru ca au ascultat pe telefonul lor o melodie ucraineana. S-a intamplat pe o strada din Roquebrune-Cap-Martin la ora 22:30. Poliția cauta martori. Se solicit in continuare interdicția vizelor turistice la nivelul UE acum! Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Cehia, Slovacia, […]