Mamă și copil, transportați la spital în urma unui accident rutier în comuna Smârdioasa Eveniment Mama și copil, transportați la spital in urma unui accident rutier in comuna Smardioasa februarie 16, 2022 22:18 Un accident rutier s-a produs miercuri seara in localitatea Smardioasa (la intrarea dinspre Alexandria), fiind implicate doua autoturisme. La fața locului s-a intervenit cu o mașina de stingere și o ambulanța SMURD, iar de la SAJ cu o ambulanța tip C, cu medic. Potrivit ISU Teleorman, in urma acestui eveniment, au rezultat doua victime, o mama și un copil, de 40, respectiv 11 ani. Femeia acuza dureri toracice, iar copilul prezenta un atac de panica, motiv pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident rutier grav pe DE 70 / O persoana și-a pierdut viața ianuarie 30, 2022 19:48 Un accident rutier in care o persoana și-a pierdut viața s-a produs duminica pe Drumul European 70, pe raza localitații Draganești Vlașca, in zona Stației de cercetare. Au fost implicate doua autoturisme…

- Eveniment Accident rutier in Alexandria / Doua femei, transportate la spital ianuarie 18, 2022 12:06 Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, marți, in jurul pranzului. Evenimentul s-a produs la intersecția strazilor Dr. Stanca cu Libertații, din municipiul Alexandria, iar la fața…

- Eveniment Doi barbați au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs la ieșirea din Alexandria spre București ianuarie 17, 2022 16:50 Un eveniment rutier a fost anunțat luni dupa-amiaza pe Drumul European 70, la ieșire din Alexandria spre București. Din primele informații, era vorba despre…

- Eveniment Accident rutier in comuna Olteni / Coliziune intre un BMW și un Audi ianuarie 2, 2022 14:52 Un accident rutier a avut loc in a doua zi a noului an, in comuna Olteni, fiind implicate doua autoturisme, un BMW și un Audi, care au intrat in coliziune in timpul unei depașiri; au fost anunțate…

- Eveniment Patru tineri, victime intr-un accident rutier in Alexandria / Trei dintre ei au ajuns la spital decembrie 23, 2021 21:27 Inca un accident rutier a avut loc joi seara, de data aceasta in Alexandria, la intersecția strazilor Dunarii cu Ion Creanga. Au fost implicate doua autoturisme, iar…

- Eveniment Doi tineri au ajuns in stare grava la spital in urma unui accident rutier produs in comuna Plosca decembrie 16, 2021 11:01 Joi dimineața, in localitatea Plosca, s-a produs un accident rutier, in urma caruia au rezultat doua victime neincarcerate, dar in stare grava. Este vorba de doi tineri,…

- Eveniment 5 autoturisme și un TIR, implicate intr-un accident rutier la Vaceni noiembrie 29, 2021 12:32 Cu puțin timp in urma, pe Drumul European 70, pe raza localitații Vaceni, s-a produs un accident rutier in urma caruia, din fericire, nu au fost victime. In eveniment au fost implicate 5 autoturisme…

- Eveniment Accident rutier la ieșire din Alexandria / Au fost anunțate trei victime noiembrie 27, 2021 18:38 Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșire din Alexandria spre București, in zona hipermarketului Kaufland. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit destul de…