Mama premierului Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl, a murit la vârsta de 79 de ani Mama premierului britanic Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl , a murit luni, la 79 de ani, într-un spital din Londra, relateaza The Guardian.



Pictorița specializata în portrete, Charlotte Johnson Wahl a murit împacata la un spital din capitala Regatului Unit, potrivit unei declarații de presa a familiei care a lasat sa se înțeleaga ca mama premierului nu a trecut printr-o lunga suferința.



Anterior, premierul spunea despre mama sa ca este &"autoritatea suprema&" în familie.

Sursa articol: hotnews.ro

