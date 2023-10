Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean francez in varsta de 62 de ani a ajuns la spital, inconștient, dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mers pe autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Arad spre Nadlac. „La data de 27 septembrie, in jurul orei 11:36, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au fost sesizați,…

- Un barbat de 38 de ani, care a ajuns luni in stare grava la spital dupa ce a fost scos din apa in statiunea Mamaia, a murit, informeaza Ziua de Constanta.Barbatul a ajuns luni in stare critica la spital cu elicopterul, fiind scos din apa inconstient in statiunea Mamaia. De asemenea, trei barbati si-au…

- IGSU face apel la turiștii de pe Litoral sa se informeze cu privire la condițiile de inot și sa asculte mereu sfaturile salvamarilor, dupa ce, luni, șapte persoane au fost surprinse de curenții puternici și duse in largul marii, trei dintre acestea fiind declarate decedate. „In ultimele ore, am fost…

- O tragedie a avut loc astazi in Gherla, Județul Cluj, cand o persoana in varsta de aproximativ 30 de ani, originara din județul Bacau, a cazut din trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj Napoca. Incidentul s-a produs in apropierea stației CFR Gherla, in jurul orei 18:45, in zona strazii Horea,…

- UPDATE: In urma accidentului victima, un copil de 11 ani, a suferit fracturi de membre inferioare și a fost transportata la spital. Conform martorilor, baiețelul a sarit in fața camionului dintr-o strada laterala și cel aflat la volan nu a mai putut face nimic sa-l evite. De asemenea, tot martorii povestesc…

- UPDATE: In urma accidentului victima, un copil de 11 ani, a suferit fracturi de membre inferioare și a fost transportata la spital. Confomr martorilor, baiețeulul a sarit in fața camionului dintr-o strada laterala șI cel aflat la volan nu a mai putut face nimic sa-l evite. De asemenea, tot martorii…

- O fetita de 12 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a dezechilibrat de pe bicicleta si a cazut pe parbrizul unui autoturism. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Sapanta, din judetul Maramures. Soferul masinii a incercat sa evite impactul, insa nu a reusit. Fetița s-a lovit grav…

- Febra, frisoanele, durerile puternice de spate, urina tulbure sau cu sange sunt cateva dintre semnele și simptomele unei pionefroze, complicație care apare atunci cand o infecție urinara se extinde la nivelul rinichiul, determinand acumulare de puroi și obstrucție urinara. In lipsa tratamentului…