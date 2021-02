Stiri pe aceeasi tema

- La doar o luna de zile de cand mama Oanei Roman a ajuns de urgența la spital și a fost operata, acum aceasta va avea parte de inca o intervenție pentru o alta problema de sanatate! Vedeta de la Antena Stars le-a spus fanilor ce se intampla cu Mioara Roman.

- Bucurie mare pentru Oana Roman! Dupa mai multe zile in care a fost stresata din cauza problemelor de sanatate ale mamei sale și din motiv ca nu a putut sa o vada, vedeta de la Antena Stars și-a anunțat admiratorii de pe rețelele de socializare ca cea care i-a dat naștere va fi externata astazi! Iata…

- In urma cu trei zile, mai exact pe data de 17 ianuarie, Oana Roman le povestea fanilor ca este foarte stresata, deoarece mama ei va ajunge pe masa de operație. Astazi, vedeta de la Antena Stars a revenit cu noi detalii, dupa ce Mioara a trecut prin intervenția delicata. Iata cum se simte acum!

- Mioara Roman va fi in curand operata, dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Catinca Roman a declarat zilele trecute ca mama ei a avut nevoie de ingrijiri medicale, pentru ca s-a simțit rau. Oana Roman a povestit, pe pagina sa de Instagram, ca mama ei va suferi o intervenție laparascopica pentru…

- Oana Roman trece prin momente grele, iar toate acestea nu se intampla doar din cauza desparțirii sale de Marius Elisei, ci și din cauza problemelor de sanatate ale mamei sale. Femeia se simte din ce in ce mai rau, iar ultima perioada a fost una cumplita! In cadrul emisiunii Showbiz Report, Oana Roman…

- Mama Oanei Roman a ajuns din nou pe mana medicilor. Fosta prezentatoare de televiziune a fost disperata pentru faptul ca nu a știut nimic despre ea. Ce se intampla cu aceasta in spital? Mesajul fostei prezentatoare de televiziune i-a emoționat pe toți. Mama Oanei Roman, din nou pe mana medicilor. Vedeta…

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit cum a slabit 20 de kilograme in anul 2020. Vedeta TV spune ca nu a apelat la operația de micșorare a stomacului pentru ca organismul nu-i permite sa o faca. Cum a slabit Oana Roman 20 de kilograme intr-un an? „Transformare realizata intr-un…