Stiri pe aceeasi tema

- Are 81 de ani și se confrunta cu probleme de sanatate! Mioara Roman a fost internata pentru a doua oara intr-un centru de recuperare, iar acum a fost externata. Conform spuselor Oanei Roman, fiica sa, fosta soție a lui Petre Roman trebuie sa faca regulat o serie de tratamente. O buna perioada, Oana…

- Oana Roman (45 de ani) iși dorește sa paraseasca definitiv Romania. Fiica lui Petre Roman a marturisit intr-un Instastory ca tot ceea ce o mai ține legata de țara natala este mama ei, Mioara Roman. In plus, Oana s-a declarat satula de „ignoranța și veninul” din aceasta țara. „M-a intrebat cineva intr-un…

- Zilele trecute, Mioara Roman s-a intors in centrul pentru recuperare, unde a petrecut mai bine de o luni, inainte de Paște. Fosta soție a lui Petre Roman sufera de Parkinson și, din pacate, nu exista tratament pentru aceasta boala. Fiica acesteia, Catinca, a explicat ce se intampla cu mama ei. „Mama…

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, in mediul online, Oana a publicat o imagine cu un buchet de flori primit de la Marius. Se impaca Oana Roman…

- Inainte de Paște, Mioara Roman a fost internata intr-un centru de recuperare , din cauza problemelor de sanatate, acum, mama Oanei se afla acasa, alaturi de vedeta și fiica ei. Urmeaza tratamentul și se simte mai bine. Astazi, fosta prezentatoare TV le-a facut o marturisire fanilor. „Am avut o zi plina!…

- Starea de sanatate a Mioarei Roman (81 de ani), mama Oanei Roman (45 de ani), s-a deteriorat treptat in anul 2020. In decursul a doua luni, Mioara a suferit doua intervenții chirurgicale. A fost operata de colecist, apoi a suferit o intervenție laparascopica pentru indepartarea unui punct de grasime…

- Oana Roman (45 de ani) a marturisit ca inca este afectata de ruptura dintre parinții ei, Mioara (81 de ani) și Petre Roman (74 de ani). Invitata in emisiunea Xtra Night Show, vedeta TV a spus care este acum relația dintre parinții ei. Mioara și Petre Roman s-au casatorit in anul 1974 și au divorțat…

- Bucurie mare in familia Roman! Dupa ce in urma cu o perioada vedeta de la Antena Stars anunța public ca mama ei se afla intr-un centru pentru recuperare, de lux, ei bine, ieri, Mioara Roman s-a intors acasa, fiind externata. Cea care a luat-o a fost Oana Roman, aceasta dezvaluindu-le totodata fanilor…