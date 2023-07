Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Gradina Botanica din Craiova, acolo unde o fata de 14 ani a fost injunghiata, iar prietenul ei a fost ranit grav de un elev de la Liceul Militar. CITESTE SI BREAKING NEWS Marcel Ciolacu pregatește o mare lovitura in extern (Surse) 10:50 1317…

- Meliss a murit in aceasta dupa-amiaza, la doar 14 ani, injunghiata de un adolescent de 17 ani. Nimeni nu știe motivul care a dus la aceasta tragedie. Din primele informații se pare ca Meliss, alaturi de un prieten in varsta de 19 ani, alergau in Gradina Botanica din Craiova. Din primele informații,…

- Doi doljeni au fost depistați la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Pe numele lor s-au intocmit dosare penale. Un tanar din comuna Șimnicu de Sus a fost depistat, ieri, , in timp ce conducea un autoturism pe strada Preot Ioan Badiceanu, din Melinești. Intrucat prezenta halena…

- O femeie de 62 de ani si un barbat de 65 de ani din Craiova au murit, luni seara, dupa ce autoturismul in care se aflau, ca pasageri, a iesit de pe DN 5, pe centura municipiului Giurgiu, si s-a rasturnat. Femeia aflata la volan si pasagerul din dreapta sa nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul…

- Luni, 29 mai, la ora 17.30, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tractor agricol condus dinspre D.C. “Maidan” inspre Crasna Vișeului, de catre un barbat de 53 de ani din Bistra, s-a rasturnat in albia paraului ”Frumușeaua”…

- Printre persoanele ucise de un elev la o școala din Belgrad se numara și fiica in varsta de 13 ani a lui Dragan Kobiljski, antrenorul sarb al echipei de volei masculin SCM Zalau. Opt copii și paznicul școlii au fost impușcați mortal de un elev din clasa a șaptea. Potrivit nova.rs, șeful poliției Belgrad…

- La scoala „Vladislav Ribnikar” din municipiul Vracar din Belgrad, in aceasta dimineața, la ora 8:42, a avut loc o impușcaturi in care un elev al acelei școli a ucis opt elevi, 7 fete și un baiat, un agent de securitate și a ranit șase copii și un profesor. Una dintre victime este fiica celebrului antrenor…

- Incidentul nu s-a intimplat accidental, arata anchetatorii. Victima s-ar fi certat cu ciobanul, angajat pentru tranșarea carnii, iar totul a degenerat.Daca inițial ciobanul de 49 de ani declara ca l-a accidentat din greșeala pe clientul sau in varsta de 45 de ani, lucrurile s-au schimbat in urma probelor…