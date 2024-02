Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc dupa ce ancheta in dosarul crimei a adus la lumina detalii tulburatoare. Deși asasinul in varsta de 17 ani și-a premeditat gestul, acesta nu cunoștea victima. Oamenii legii au confirmat ca nu existau legaturi prealabile intre tanarul criminal și Melisa.Familia Melisei și colegii…

- Este o zi importanta pentru criminalul din Craiova. Baiatul care a ucis-o cu sange rece pe Melisa afla ce pedeapsa va primi din partea judecatorilor. Tanara a fost injunghiata mortal in Gradina Botanica, in timp ce se afla alaturi de prietenul ei. Colegii fetei fac proteste in fața tribunalului.

- O femeie a fost ucisa, iar alte sotul si fiica acestora au fost raniti de o masina care incercat sa forteze un blocaj al agricultorilor francezi la Pamiers, in Ariege (nord-vest), o drama in urma careia au fost retinuti trei barbati si plasati in arest preventiv, potrivit unei surse din cadrul politiei,…

- Caz controversat in Craiova! Un barbat in varsta de 77 de ani a fost jefuit chiar de fiica partenerei sale. Femeia ar fi furat 23.000 de euro și bijuterii. Pentru fapta sa, a fost reținuta de oamenii legii și este acuzata furt calificat.

- Autorul atacului armat in masa de la Universitatea Carolina din Praga, soldat joi cu 14 morti si 25 de raniti, David Kozak, care s-a sinucis, a recunoscut, intr-un bilet, gasit de politisti la domiciliul acestuia, crima dubla din Padurea Klanovice.

- Tragedie teribila in Ajunul Craciunului, in Untersiebenbrunn, Austria, unde o mama de 36 de ani a ieșit de pe șosea cu mașina și a murit in accident. Printre pompierii care s-au grabit sa ajute s-a numarat și propria ei fiica de 15 ani, care a fost șocata sa descopere ca victima era mama ei, relateaza…

- Portul Izmail de pe malul ucrainean al Dunarii a fost din nou ținta atacurilor rusești cu drone, scrie presa din Ucraina. O persoana și-a pierdut viața dupa ce furgoneta in care se afla a fost lovita, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

- O fata de 15 ani din Craiova a fost batuta crunt de tata. Barbatul a ajuns in arest, in noaptea de luni spre marți Luni, politistii au fost sesizati ca un barbat in varsta de 44 de ani, din Craiova, si-a batut fiica in varsta de 15 ani.Din cercetari a reieșit ca, pe fondul unui conflict in familie,…