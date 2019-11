Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a afirmat vineri, dupa intalnirea cu Andrei Muraru, unul dintre consilierii presedintelui Klaus Iohannis, ca i s-a promis ajutor.



"M-a afectat discutia. Chiar am plans, (...) discutand despre caz. (...) Am zis exact ce mi s-a intamplat, ca totul a plecat cu stangul de prima data", a declarat ea, la plecarea de la Palatul Cotroceni.



Georgeta Melencu a fost intrebata daca i s-a promis ajutor. "O sa vedem pe parcurs. (...) A zis ca o sa fim ajutati, cu siguranta", a aratat mama Luizei.

…