Daca petrecerea organizata de Elon Musk in Romania a fost o adevarata surpriza, iata ca asta nu e tot. Mama lui Elon Musk vine in Romania, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a aflat toate detaliile. In varsta de 74 de ani, Maye Musk a inceput sa lucreze ca model la varsta de 15 ani. Iata cand va ajunge la noi in țara!