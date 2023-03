Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo da Vinci, celebrul pictor al celui mai faimos portret din lume, „Giocanda” sau „Mona Lisa”, și un simbol al Renașterii, era doar pe jumatate italian, mama sa fiind o sclava din Caucaz, conform unor noi cercetari dezvaluite marți, 14 martie, relateaza France24.

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Alexander Grushko, a facut o declarație stranie, in care a susținut ca Georgia, dar și Republica Moldova, sunt țari vecine cu Rusia. Georgia, o țara din zona Caucazului, are, intr-adevar, granița terestra cu Rusia. Georgia este și țara riverana Marii Negre, așa…

- O investigație care a implicat mai multe publicații internaționale a scos la iveala o grupare israeliana specializata in hacking, sabotaj și manipulare in masa pe rețelele de socializare. Reporteri sub acoperire au inregistrat marturisiri potrivit carora aceasta a manipulat 33 de campanii prezidențiale,…

- Carnavalul de la Nisa , pe Coasta de Azur franceza (sud-est), a debutat sambata cu o mare parada multicolora, prima in format amplu de dupa pandemia de Covid-19, in fata tribunelor pline de privitorii veniti sa ia parte la cea de-a 150-a aniversare a evenimentului, informeaza AFP. Reprezentanti ai carnavalului…

- Comisia de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a adoptat joi motiunea prin care solicita oficial Comisiei de la Venetia sa se sesizeze si sa formuleze recomandari pe marginea legii privind minoritatile nationale din Ucraina, a anuntat senatorul PSD Titus Corlatean.

- Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro, relateaza luni agențiile de presa straine. Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993. „Dupa 30 de ani de fuga,…

- Daca dorti sa aflati sau sa va aduceti aminte cum se circula in Iasi inainte de anii 1980, va invitam sa cititi postarea istorica a lui Eugen Cristian Chiticaru. Acesta a prezentat cu lux de amanunte istoria celebrelor tramvaie Vatra care transformasera Iasul intr-un oras electrificat 85- (autobyzele…