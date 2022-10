Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa il aduce pe Andrei intr-o ipostaza cum rar a mai fost vazut. Concurentul din casa nu renunța la inima Ingai și iși dorește cu orice preț sa o recucereasca. De altfel, tanarul face eforturi vizibile pentru a se schimba și arata ca inca este foarte indragostit de…

- Daca in urma cu doua zile Andrei ii facea declarații de dragoste Ingai, iata ca acum acesta a precizat ca este dispus sa se mute cu ea la Chișinau. Concurentul de la Mireasa are planuri mari de viitor. In ediția din aceasta seara a emisiunii, cei doi s-au ținut incontinuu de mana și au vorbit deschis…

- Petrecerea de sambata de la Mireasa il aducea pe Andrei cu cateva declarații de dragoste foarte importante pentru Inga. Ei bine, in ediția de astazi a emisiunii, concurentul a explicat ca are sentimente pentru tanara și se pare ca are și planuri serioase de viitor cu aceasta. Iata ce spune concurentul,…

- Daca Deni este indecisa atunci cand vine vorba de o viitoare relație, familia ii sare in ajutor și susține ca Viorel este cel mai potrivit pentru ea. Ce a marturisit sora concurentei de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Andra este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi. Aceasta are o cariera de succes și o familie frumoasa de care se bucura in fiecare zi. Ea este o persoana foarte deschisa și mereu vorbește fara perdea despre lucrurile din viața ei. De data aceasta, artista a povestit cum a fost…

- Codin Maticiuc a vorbit despre relația pe care o are cu Anghel Damian și despre serialul „Clanul”, regizat de acesta, care se va difuza in curand la Pro TV. Codin a recunoscut, nu doar ca ii da sfaturi lui Anghel in ceea ce privește lumea interlopa din Romania, dar l-a prezentat personal lui Nuțu Camataru,…

- Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir au prezentat impreuna emisiunea „Teo Show”, la Kanal D, pana la inceputul lunii iunie, cand a fost scoasa de pe post. Intr-un interviu pentru Impact.ro , prezentatorul a facut primele declarații despre revenirea vedetei pe micul ecran. Mihai Mitoșeru a laudat-o pe Teo…

- De ceva timp, Emily Burghelea traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Andrei, barbatul cu care a facut un copil. Relația lor nu a fost intotdeauna lapte și miere, iar la un moment dat s-au desparțit. In urma cu un an, Emily s-a casatorit cu Andrei, barbatul a carei identitate nu vrea momentan…