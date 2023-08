Mama principalei suspecte in cazul crimei de la Mangalia a vorbit despre tensiunile dintre cele doua fete și motivele care par sa fi dus la aceasta tragedie. Potrivit mamei Loredanei, cele doua tinere au avut o legatura stransa inca din copilarie și au fost colege de banca la școala. Mama Loredanei a dezvaluit ca tensiunile dintre cele doua fete erau legate, in principal, de un conflict legat de un baiat – iubitul tinerei, Ionuț. Ea a marturisit ca cele doua tinere au avut incaierari in trecut din cauza acestui motiv și ca au ales chiar sa-și ajusteze programul de lucru pentru a evita sa se intersecteze…