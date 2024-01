Stiri pe aceeasi tema

- Amanunte șocante in cazul tinerei care-s-a aruncat cu bebelușul pe geam: 'Acum te-am salvat, data viitoare te scot in sicriu'Apar noi informații in cazul mamei din Iași care a sarit cu bebelușul pe geam, dupa ce locuința a fost cuprinsa de flacari. Tatal tinerei, care este polițist, ar fi prevazut…

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. In incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni in mai multe straturi…

