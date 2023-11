Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, Elena Gheorghe s-a confrunat cu o problema de sanatate destul de grava ce a ținut-o pe artista doua saptamani la pat. Cantareaței i-a fost teama ca toate planurile i vor fi date peste cap, dupa ce mai mulți medici au anunțat-o ca trebuie sa se opereze. Cum a reușit insa sa treaca…

- Rafael Nadal, 37 de ani impliniți pe 3 iunie, și Enrique Ayala, peste 90 de ani, au aceeași pasiune, tenisul. Caștigatorul a 22 de titluri de Grand Slam a avut un gest frumos fața de compatriotul sau, trecut printr-o suferința grava Rafael Nadal se pregatește de o revenire mult așteptata pe terenurile…

- Andreea Banica este o mama model! Cantareața a luat o decizie radicala in ceea ce o privește pe fiica ei, iar acum a dat toate detaliile despre ce este vorba. Andreea Banica a explicat și de ce a luat aceasta alegere și ce obiective are.

- Mira trece printr-o perioada foarte grea care pare sa nu se incheie prea curand. Artista are tot mai multe probleme, iar una dintre acestea o vizeaza direct. Problema de sanatate care a aparut in urma cu 4 luni.

- Bella Santiago a mers in Filipine dupa cinci ani. Artista a calatorit alaturi de fiica ei și soțul Ionuț Grigore in locurile sale natale, unde s-a revazut cu mama sa. Intalnirea a fost una emoționanta, dar primul lucru facut de cantareața a fost o curațenie generala in locuința celei care i-a dat viața.

- George Daniel Iancu se afla la al doilea mandat in fruntea Primariei Valea Mare, din județul Olt, in anul 2016 caștigand alegerile locale din partea PSD.Deși primarul se confrunta cu probleme de sanatate, vestea decesului sau, la doar 45 de ani, este neașteptata pentru foarte multa lume. Daniel Iancu…

- Andreea Popescu a facut noi dezvaluiri despre problemele pe care le-au avut copiii ei in vacanța din Filipine. Vedeta și-a ingrijorat fanii cand a s-a afișat alaturi de cei mici in spital, iar acum a revenit cu noi detalii despre ce s-a intamplat, de fapt. Iata ce probleme de sanatate au avut și cat…

- Dupa tragedia de la stația GPL din localitatea Crevedia, procurorii anticorupție s-au dus la ISU Dambovița ca sa ridice documente. Procurorii militari de la DNA ridica, miercuri dimineata, documente de la ISU Dambovita in dosarul in care se investigheaza fapte de abuz in serviciu, deschis dupa exploziile…