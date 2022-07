Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 27 de ani, din Riccione, Italia, a fost reținuta dupa ce a lovit cu mașina patru polițiști, iar apoi a fugit, fiind oprita doar dupa ce s-a format un baraj al forțelor de ordine. „Bausem un pahar și cand mi-au ordonat sa ma opresc, mi-a fost frica și am mers drept inainte”, a explicat tanara…

- O intreaga comunitate din Italia este in doliu, dupa ce Ecaterina s-a stins din viața cand nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea deznodamant. Din nefericire, femeia in varsta de 30 de ani a cazut intr-o prapastie adanca de peste 100 de metri. Apropiații sunt ingenuncheați de durere. Iata cum s-a…

- O conaționala este cea care a coordonat jaful din Torino, in urma caruia un italian a ramas fara 8 kg de aur, constand in lingouri, bijuterii, ceasuri și 20.000 de euro cash. Este vorba despre fosta iubita a victimei care cunoscandu-i situația materiala, a tocmit trei barbați sa-l jefuiasca pe italianc,…

- O polițista din Romania arata zi de zi ca performanța nu e un accident, ci un mod de viața. Are peste 300 de medalii la competiții de Judo și nu s-a oprit aici. A prins podiumul și la tras cu arma. Colegii ei de la Poliția de Frontiera se mandresc cu ea și i-au postat povestea pentru ca intreaga…

- O fetita in varsta de 4 ani si jumatate a unor romani din localitatea Lrsquo;Aquila Abruzzo , Italia este in stare grava la spital dupa ce o masina fara sofer s a pus in miscare si a intrat in curtea gradinitei unde ea se juca impreuna cu colegii sai.Accidentul s a soldat cu moartea unui baietel de…

- Daniela Iuliana Mihalcea, o romanca in varsta de 39 de ani, s-a stins din viața la spital. Și-a dat ultima suflare, iar in urma ei, un copil de șapte ani a ramas orfan de mama. Toata comunitatea din orașul Pistoia este ingrozita de cele intamplate și localnicilor nu le vine sa creada ca Daniela nu mai…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost arestata pe Aeroportul Catania Fontanarossa Sicilia din Italia joi, 21 aprilie, la ora 11.30, imediat dupa ce avionul in care era imbarcata, ce venea de la Londra, a aterizat. Potrivit unui comunicat de presa emis de Politia de Frontiera din Italia, in urma verificarii…

- Erling Haaland, (21 de ani), atacantul Borussiei Dortmund, nu ar fi la capacitate maxima, dupa ce a a suferit o noua accidentare, pe 29 martie, in partida dintre Norvegia și Armenia, scor 9-0. Ingrijorat ca problemele medicale tot mai dese din ultimul timp i-ar putea afecta un posibil transfer in vara,…