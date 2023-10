Mama Andreei Antonescu s-a căsătorit. Motivul pentru care artista a lipsit de la eveniment Mioara, mama Andreei Antonescu, s-a casatorit recent cu barbatul cu care are o relație de foarte mulți ani. Cantareața nu a putut fi alaturi de mama ei la eveniment, insa s-a bucurat pentru ea.Dupa ce tatal Andreei Antonescu s-a stins din viața, mama ei și-a refacut viața cu Karol Szekeres și sunt impreuna de 21 de ani. Acum, Mioara Antonescu s-a casatorit cu barbatul care i-a fost alaturi in ultimele doua decenii, potrivit Click!.Mama Andreei Antonescu s-a casatorit in Statele Unite ale Americii cu Karol Szekeres, iar de la eveniment a lipsit chiar fiica ei. Din pacate, artista nu a putut fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu este mama a doua fetițe, iar de educația lor se ocupa singura. Artista a marturisit ca nu se plange, chiar daca are multe responsabilitați. De asemenea, interpreta se concentreaza și pe cariera muzicala. Dupa ce s-a desparțit de tatal Siennei, fiica sa cea mare, a incercat sa iși refaca…

- Jojo a anunțat ieri, intr-o postare pe rețelele de socializare, ca ea și Paul Ipate s-au casatorit religios. Evenimentul a avut loc de aceasta data in Romania, dupa ce la inceputul lunii august s-au cununat in Italia, țara lor de suflet. Dupa ce pe 5 august Catalina Grama – Jojo și Paul Ipate s-au casatorit…

- Andreea Antonescu a confirmat faptul ca fiica ei cea mare, Sienna, s-a intors in Romania și va ramane aici, dupa ce mai mulți ani a locuit in America, la studii. Iata ce a declarat cantareața!

- Andreea Antonescu este foarte fericita de cand fiica sa cea mare, Sienna, a anunțat-o ca se intoarce in Romania. Ce spune artista despre o posibila impacare cu Traian Spak, fostul ei soț.Sienna, fiica artistei din casnicia cu Traian Spak, a studiat in Statele Unite ale Americii pana in acest an. Adolescenta…

- Ilinca Obadescu și Mihai Gruia s-au casatorit in weekend, iar peste doar doua saptamani vor pleca in luna de miere. Prezentatoarea de la Kanal D a dat detalii despre vacanța mult așteptata.Ilinca Obadescu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Mihai Gruia, iar cei doi au fost foarte discreți cu…

- Andreea Antonescu are acasa doua comori: Sienna, din casnicia cu afaceristul Traian Spak, și mezina Venice Victoria, din relația cu jurnalistul Victor Vrinceanu. La sfarșitul lunii iunie, vedeta și-a botezat fetița intr-un cadru de vis și a petrecut pana in zori alaturi de familie și prieteni.

- Traian Spak, fostul soț al Andreei Antonescu, și-a refacut viața dupa divorțul de cantareața. El locuiește de ani buni in Statele Unite ale Americii.Invitata recent in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Antonescu a dezvaluit ca fostul ei soț, Traian Spak, și-a refacut viața dupa divorț. Cantareața…