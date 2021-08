Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile vizeaza anul 2019. Atunci, Verphy Kudi, care avea 18 ani, a decis sa iși lase fetița de un an și 10 luni singura acasa mai multe zile, timp in care și-a serbat ziua sa de naștere la Londra și Coventry.Date din ancheta, stabilite in urma imaginilor de pe camerele de supraveghere din blocul…

- O tanara mama, in varsta de 19 ani, din Brighton, Marea Britanie, a fost acuzata de uciderea fiicei sale de doar 1 an și 8 luni, dupa ce a plecat sa petreaca timp de șase zile, iar pe fetița a lasat-o singura acasa sa moara de foame. Femeia a fost condamn

- La un an de la moartea copilului de 9 ani din Dej, care a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost mancat de viermi si de muste, mama acestuia a fost condamnata la 18 ani și 2 luni de inchisoare pentru rele tratamente aplicate minorului sub forma omorului calificat, informeaza publicatia locala Monitorul…

- Mama care și-a neglijat copilul și l-a lasat sa fie mancat de viermi a fost condamnata la 18 ani si 2 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului sub forma omor calificat. In iulie 2020, bunica lui Valentin a chemat ambulanța, iar copilul a fost dus la spital, acoperit de viermi. Cazul…

- „Fara pic de rușine, fara mustrari de conștiința, PSD Hunedoara da din nou dovada de demagogie, de ipocrizie, de cinism, plangand pe ”mormantul” Termocentralei Mintia, deși chiar ei sunt groparii. Ani de zile au girat politic directori numiți pe criterii clientelare, pentru care au fost suficiente…

- O femeie de 40 de ani din Franța este condmanata la inchisoare, dupa ce și-a ucis tatal vitreg, care i-a devenit soț dupa ce a abuzat-o ani la rand. Femeia a declarat ca a ramas insarcinata și a fost pusa sa se prostitueze de catre barbat, motiv pentru care, dupa ani de chin, a decis sa ii ia viața.

- O adolescenta de 14 ani si-a lasat bebelusul nou-nascut in bratele unei cliente, intr-un restaurant, inainte de a fugi de la fata locului. Poliția a confirmat ulterior ca atat mama, cat și fetita ei sunt bine.