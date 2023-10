Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a declarat ca Festivalul de Poezie „Nicolae Labiș" va deveni internațional. Niculai Barba a spus ca imediat dupa finalizarea celei de-a 55-a ediții a Festivalului Național de Poezie ,,Nicolae Labiș", cel mai longeviv ...

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a anunțat ca imediat dupa incheierea celei de-a 55 – a ediție a Festivalului Național de Poezie ,,Nicolae Labiș”, cel mai longeviv festival de poezie din țara, au inceput pregatirile pentru ediția de anul viitor. Niculai Barba a precizat…

- Volodimir Zelenski a spus luni seara, in discursul video adresat compatriotilor, ca Ucraina va deveni in mod sigur membra a Uniunii Europene, concluzia fiind formulata dupa o zi de intense contacte diplomatice, care a marcat o premiera: ministrii de externe din UE s-au reunit in afara blocului comunitar,…

- Sistemul Garantie-Returnare va deveni functional peste 70 de zile, a precizat ieri ministrul mediului, Mircea Fechet, care s-a declarat impotriva amanarii startului cu trei luni, asa cum a cerut societatea RetuRO, care gestioneaza proiectul. Prezent la o conferinta de specialitate, ministrul a precizat…

- Proiectul "Mures Hub", initiat in iunie 2022 de catre Asociatia Suryam si Crucea Rosie Mures, pentru intarirea coeziunii comunitatii locale cu refugiatii ucraineni, a fost invitat de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) sa devina partener (implementation partner), iar astfel activitatile…