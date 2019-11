Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestui document, care confirma o informatie aparuta in premiera in cotidianul Financial Times, statele membre invita Executivul comunitar 'sa studieze avantajele si inconvenientele care ar aparea de pe urma transferului anumitor responsabilitati si puteri pentru supervizarea luptei impotriva…

- Franta a reglementat circulatia trotinetelor electrice, noile modificari din Codul Rutier intrand in vigoare sambata, 26 octombrie 2019, relateaza Agerpres. Legea prevede, printre altele, ca aceste dispozitive nu trebuie sa depaseasca o viteza de 25 km/h, in conditiile in care unii constructori ofera…

- Migrantii au preluat controlul asupra unei parti a complexului, dar, conform unui purtator de cuvant al politiei, situatia a fost readusa sub control la primele ore ale diminetii. Centrele de primire si retinere a migrantilor in Malta se afla sub presiune odata cu sosirea catorva sute de persoane…

- Cea mai mica valoare a șomajului, dintre țarile Uniunii Europene, pentru cei cu educație de nivel universitar a fost în Cehia 1,1 procente, urmata de Ungaria 1,3%. Cel mai mare nivel al șomajului în aceasta categorie de persoane era în Grecia – 13,7%, și Spania –…

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia asasinate in 2017 a criticat componenta comisiei de ancheta, in timp ce organizatiile pentru drepturile omului au anuntat ca raman ''vigilente'', transmite sambata dpa. Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie…

- ”E bine ca aceasta persoana curajoasa și determinata a fost aleasa procuroare-șefa a UE. Oficialii din Malta și asociații lor care fraudeaza fonduri publice au in cele din urma pe cineva cu autoritate judiciara de care sa se teama”, a scris Matthew Caruana Galizia pe Twitter.Mama lui Matthew,…

- Unul dintre cei trei copii ai jurnalistei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, ucisa acum doi ani, a salutat joi alegerea fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, in postul de procuror-sef european, nou infiintat.