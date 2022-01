Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nigeriei a anuntat miercuri seara ridicarea suspendarii care a blocat reteaua sociala Twitter sapte luni in aceasta tara, cea mai populata din Africa, noteaza AFP. “Presedintele Muhammadu Buhari a aprobat ridicarea suspendarii Twitter in Nigeria de astazi de la miezul noptii”, a anuntat directorul…

- Erupția vulcanului de pe insula spaniola La Palma, din Canare; care a distrus sute de case și zone mari de teren agricol, s-a incheiat, au declarat oficialii, sambata, la trei luni de la debutul acesteia, potrivit France 24. Anunțul vine dupa 10 zile de activitate scazuta a vulcanului Cumbre Vieja,…

- Autoritațile au anunțat miercuri seara ca peste 195.000 de oameni au generat formularele digitale pentru a intra in Romania, de la lansarea aplicatiei STS. Cu cateva zile inainte de Craciun, cele mai multe persoane au intrat in țara prin Aeroportul Internațional ”Henri Coanda”. Potrivit STS, pana miercuri,…

- Un copil de un an, neinsotit si ai carui parinti l-ar fi trimis sa traverseze singur Marea Mediterana, a ajuns in siguranta pe insula Lampedusa, au relatat sambata media italiene, citate de AFP. Copilul, despre care se crede ca abia are un an, a fost reperat de echipele de salvare printre circa 70…

- Individul a fost arestat chiar la controlul de securitate, pe un stadion in aer liber unde Papa Francisc a sarbatorit vineri slujba. Ulterior, autoritațile au spus ca nu pare sa aiba legatura cu prezența pontifului pe insula.Doua surse de a departamentul de securitate au spus pentru Reuters ca arma…

- Autoritațile din Palazzo Adriano, din provincia Palermo, au reușit sa-și vaccineze toți cei aproximativ 2.100 de rezidenți și nu numai. Rata de vaccinare in micul oraș din sudul Italiei a ajuns la 104% și, cu toate ca cifra pare sa incalce legile matematicii, ea este calculata de autoritațile sanitare…

- Dupa ce Uniunea Europeana anunța certificatul verde, mai multe state au decis implementarea acestuia ca fiind obligatoriu. Același lucru s-a intamplat și in Lituania, incepand cu data de 13 septembrie, anul curent. Noul certificat verde in Lituania este necesar aproape peste tot, incepand cu 13 septembrie.…

- Un ciclon format pe Marea Mediterana a facut prapad in Sicilia. Mai multe localitați sunt de nerecunoscut dupa ce viitura a rupt poduri, a daramat case si a pus copaci la pamant. Numarul victimelor creste pe masura ce salvatorii ajung in zonele izolate.