- Malta a inclus Romania, alaturi de alte state, in zona roșie in funcție de gradul de raspandire a virusului SARS-CoV-2 și solicita romanilor, la intrare, dovada vaccinarii, pentru a nu ii baga in carantina timp de 14 zile, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE), arata Mediafax. Potrivit…

- Guvernul a actualizat joi, 1 iulie, lista tarilor cu risc epidemiologic. Majoritatea statelor europene sunt pe lista verde, in timp ce Marea Britanie ramane in zona roșie, din cauza tulpinilor de COVID cu transmitere mai ridicata. In lista actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…

- ”Zona firmelor mici si mijlocii inca are foarte mult loc de crestere. Perspectiva din care vorbesc este a cresterii digitalizarii platilor, in aceasta industrie practic vorbim de peste 70 miliarde euro, vorbesc de tranzactii cu aceste carduri din Romania, sunt peste 18 milioane de carduri in Romania.…

- Autoritațile cipriote au inclus Romania in categoria roșie a statelor cu risc epidemiologic. Astfel, romanii fara certificat de vaccinare pot intra in Cipru doar cu test PCR negativ, facut cu 72 de ore inainte de calatorie, iar la sosire trebuie sa faca al doilea test, pe cheltuiala proprie.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca au fost modificate conditiile de intrare in Cipru, astfel ca persoanele care au certificat de vaccinare nu mai trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PRC pentru COVID-19 si nici sa intre in izolare. Romania a fost inclusa de autoritatile…

