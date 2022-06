Malik Harris a lansat single-ul you & I Malik Harris a lansat single-ul “you & I”. Desparțirea inseamna intotdeauna sfarșitul total? Noile inceputuri necesita neaparat eșecuri anterioare? Și nu ne agațam cu toții uneori cu disperare de oameni și legaturi care ne fac de fapt nefericiți? Acestea sunt exact problemele abordate de MALIK HARRIS in noul sau single „you & i”, cu o dorința de a recunoaște ca separarea nu trebuie sa fie intotdeauna cel mai rau lucru din lume. Un artist care reprezinta optimismul, pozitivitatea. Aceasta este motivația care l-a adus pe finalistul Eurovision inapoi de la Torino in Germania ca favorit al fanilor,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

