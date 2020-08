Mali: Junta militară anunță că l-a eliberat pe fostul președinte Keita Liderii rebeliunii militare din Mali au anunțat ca fostul președinte Ibrahim Boubacar Keita a fost eliberat din detenție, potrivit unui oficial al juntei militare citat de Reuters.



Un grup de ofițeri militari care s-au denumit Comitetul Național pentru Salvarea Națiunii controleaza țara din vestul Africii din 18 august când rebelii l-au reținut pe Keita sub amenințarea armelor și l-au forțat sa demisioneze. Eliberarea lui Keita a fost una din cerințele partenerilor internaționali ai țarii printre care și Franța.



Keita &"a fost eliberat dimineața aceasta și s-a întors…

Sursa articol: hotnews.ro

