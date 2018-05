Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea infractiunii de furt calificat si a unui tanar de 29 de ani, din Focsani. Conform rechizitoriului, in data de 24 decembrie 2016, el a mers la un market din municipiu, de unde a sustras sase batone…

- Premierul Viorica Dancila a declarat la Bruxelles ca Darius Valcov, consilierul sau condamnat la opt ani de inchisoare in prima instanța, beneficiaza de prezumția de nevinovație pana la o sentința definitiva. „Este Directiva europeana in acest sens, iar eu nu fac decat sa respect o Directiva europeana…

- Fostul impresar Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Înalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni închisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni închisoare cu executare, în dosarul

- Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie 2017, la sediul Postului de Politie Viseu de Jos, asupra victimei Nistor Gheorghe, sef de post. Astfel, prin sentinta penala nr. 28/20.02.2018, ambilor…

- Fujimori, in varsta de 79 de ani, sef al statului din 1990 pana in 2000, executa o pedeapsa de 25 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii si coruptie, dar a fost gratiat in decembrie anul trecut de actualul presedinte, Pedro Pablo Kuczynski.Procuratura a cerut ca fostul presedinte…

- La Curtea Suprema s-a judecat luni ultimul termen al apelului in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, procurorul cerand pedeapsa cu executare orientata spre minimum.

- Impresarul mai multor cantareți de manele, cunoscut in lumea interlopa drept „Regele Maneliștilor” a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și de contrabanda.

- Fostul deputat PNL de Argeș, Theodor Nicolescu, a fost condamnat la 9 ani și patru luni de inchisoare, alaturi de fostul șef al ANI, Horia Georgescu, condamnat și el la patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care DNA i-a pus sub acuzare pentru ca au aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate…