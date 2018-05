Stiri pe aceeasi tema

- De la resedintele fostului premier al Malaeziei, Najib Razak, s-au confiscat vineri 72 de saci cu bijuterii si bani, informeaza agentia malaeziana de presa Bernama, preluata de DPA. Najib Razak a pierdut alegerile de saptamana trecuta si a fost acuzat de fraudarea fondului de stat pentru dezvoltare…

- Nikol Pasinian a fost ales marti, din a doua incercare, in postul de premier al Armeniei, o tara din Caucazul de Sud afectata de peste trei saptamani de proteste ample si o criza politica fara precedent.

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 13,00, intr-o sedinta comuna, in care urmeaza sa se dea votul asupra infiintarii a doua comisii speciale. Pe ordinea de zi a sedintei figureaza constituirea comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea…

- Publicația germana Deutsche Welle aduce in prim-plan o ipoteza care il vizeaza in mod direct pe fostul premier al Romaniei, Victor Ponta. In editorial, se speculeaza ca fostul lider al PSD ar urmari cu interes modul in care se dezvolta cazul ex-deputatului Sebastian Ghița, fugit in Serbia, ca intr-un…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, si-a lansat, in urma cu cateva zile, noul partid. Acum incepu sa se faca mai multe calcule. Ce formatiune va pierde electorat dupa aparitia lui Ciolos. Unii dintre rivali rad de acesta. Miscarea Romania Impreuna, noua constructie politica a lui Dacian Ciolos a starnit…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Victor Ciutacu a facut un anunt incredibil in direct la Romania TV. Jurnalistul a anuntat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghita care va fi difuzat in aceasta seara. Ciutacu spune ca dezvaluirile din aceasta seara il au in prim plan pe fostul premier, Victor…