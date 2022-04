Majoritatea șomerilor din Maramureș provin din mediul rural La sfarșitul lunii martie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 3.456 șomeri (din care 1.734 sunt femei), rata șomajului fiind de 1,74%. Comparativ cu luna februarie 2022, cand rata șomajului a fost de 1,75%, in luna martie, acest indicator a avut o scadere de 0,01 pp. ”Din totalul celor 3.456 persoane inregistrate in evidențele AJOFM Maramureș, 971 sunt beneficiari de indemnizatie de somaj și 2.485 sunt inregistrați ca și șomeri neindemnizați. Dintre șomerii care beneficiaza de indemnizație de șomaj, 894 șomeri provin din munca și 77 sunt… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii februarie 2022 in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj erau inregistrați 4358 șomeri (din care 1824 femei), rata șomajului fiind de 4.19%.Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 4.28%, in luna februarie acest indicator a inregistrat…

- La sfarșitul lunii februarie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 6.585 șomeri (din care 3.243 femei), rata șomajului fiind de 3,85 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,93 %, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 3.564 șomeri (din care 1.807 femei), rata șomajului fiind de 1,79%. Comparativ cu luna decembrie 2021, cand rata șomajului a fost de 1,87%, in luna curenta acest indicator a avut…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 2,68% la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,01 puncte procentuale si in scadere cu 0,66 pp fata de luna ianuarie a anului 2021. Numarul total de someri la finalul lunii ianuarie 2022 a fost de 234.072…

- La sfarșitul lunii decembrie 2021, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Bistrita – Nasaud erau inregistrați 3.930 șomeri, din care 1.938 femei, rata șomajului fiind de 2,99 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,06 %, in aceasta luna acest indicator…

- In decembrie 2021, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Mehedinți erau inregistrați 5.641 șomeri (din care 2.382 femei), rata șomajului fiind de 5,5%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 5,6%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere…

- La sfarșitul lunii decembrie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj erau inregistrați 4352 șomeri (din care 1854 femei), rata șomajului fiind de 4.18%.Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 4.33%, in luna decembrie acest indicator a a inregistrat…

- La sfarșitul lunii decembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 3.711 șomeri (din care, 1947 femei), rata șomajului fiind de 1,87 %. Comparativ cu luna noiembrie 2021, cand rata șomajului a fost de 1,90 %, in luna curenta, acest indicator a avut…