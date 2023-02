Stiri pe aceeasi tema

- Anularea decretului privind politica externa a Federației Ruse semnat, acum 11 ani, de Vladimir Putin, a starnit mai multe dispute in legatura cu impactul pe care ar putea sa il aiba aceasta acțiune in relația cu R. Moldova. In timp ce expertul WatchDog Valeriu Pașa considera ca anularea acestui…

- UPDATE 01:00 - Sondaj: 95% dintre ucraineni cred in victoria Kievului impotriva Rusiei Potrivit unui sondaj publicat de grupul sociologic Rating pe 21 februarie, 95% dintre ucraineni cred in victoria Ucrainei pe fondul razboiului pe scara larga al Rusiei, scrie The Kyiv Independent. UPDATE 00:00 -…

- In vreme ce mare parte a elitei politice și de afaceri a Rusiei a acceptat invazia Ucrainei, dupa un an de razboi, unii oficiali se declara frustrați de eșecurile Kremlinului pe front, in vreme ce alții admit ca starea de spirit din Rusia este deprimanta, scrie publicația independenta rusa The Moscow…

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- In cazul unui razboi de aparare impotriva invaziei Rusiei sau a armatei transnistrene, aproape jumatate dintre cetațenii Republicii Moldova ar ramane fara nicio reacție, releva un sondaj realizat telefonic, in ianuarie curent, de CBS Research, la comanda ONG-ului WatchDog. Aproximativ 46% dintre cei…

- Majoritatea germanilor considera ca serviciile interne de informatii nu sunt pregatite corespunzator pentru a face fata spionilor straini, potrivit unui sondaj recent, realizat de institutia de cercetarea a opiniei publice YouGov pentru dpa. Potrivit sondajului, 55% dintre participanti au fost de…

- Rusia isi asuma victoria Argentinei la Campionatul Mondial: fondul suveran rus aminteste ca aceasta tara a folosit pe scara larga vaccinul anti-covid Sputnik V. Recent, surse rusesti au speculat ca una din tarile in care Vladimir Putin ar putea fugi, daca pierde razboiul din Ucraina si puterea, este…

- Oficialii ucraineni au sugerat recent o noua desfasurare in razboiul de uzura declansat de Rusia. O racheta cu raza lunga? Sau o drona modificata acasa de ucraineni? Asta se intreaba publicatia britanica The Guardian intr-o analiza. Dovezile unei arme noi și neasteptate au aparut luni dimineața, cand…