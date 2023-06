Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea angajatorilor (61%) din Romania considera ca nivelul neimpozabil de 300 de lei prevazut de legislatia fiscala pentru cadourile acordate angajatilor la ocazii speciale este prea mic in contextul inflationist actual si ar opta pentru majorarea sumei la 500 - 1.000 lei, reiese din cel mai recent…

- Confruntata cu razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, Uniunea Europeana și-a dovedit capacitatea de a acționa. Prin a fi alaturi de Ucraina – diplomatic, financiar și militar. Prin reducerea dependenței energetice fața de Rusia. Și prin oferirea unei perspective clare de aderare la UE Ucrainei,…

- ”Cred ca este un lucru care avanseaza treptat (…), pentru ca noile generatii au o anumita viziune despre echilibrul intre munca si viata personala”, declara Schmit. ”Eu sunt deschis acestui lucru”, precizeaza el. Portugalia implementeaza un proiect-pilot in acest domeniu, insa comisarul subliniaza ca…

- Marea Britanie a inregistrat o imigratie neta record in 2022, cu 606.000 oameni in plus, veniti mai ales din tari din afara Uniunii Europene, arata cifrele publicate joi de Oficiul national de statistica (ONS), relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. “O serie de evenimente mondiale fara precedent…

- Peste 64% dintre romani au deja planuri de concediu pentru sezonul estival . Majoritatea opteaza pentru a petrece vacanta de vara din acest an in destinatii europene. Romanii se pregatesc de pe acum concediile pentru sezonul estival, arata cel mai recent studiu realizat de agentia de turism online Vola.ro.…

- Salariul mediu orar in anul 2022 este estimat la 22,9 euro in Uniunea Europeana si la 25,5 euro in zona euro, ceea ce inseamna ca, fata de 2021, a crescut cu 4,4% in UE si cu 4% in zona euro.

- Londra a dezvaluit miercuri un plan menit sa simplifice controalele vamale post-Brexit dinspre sau spre Uniunea Europeana (UE), la cateva zile dupa intarzieri masive si haosul din Dover, la frontiera spre Franta, informeaza AFP."Abordarea noastra este de a minimiza poverile pentru importatori sau…

- Cresterea preturilor, inflatia si costul de trai, situatia economica, sanatatea si educatia sunt pe primele locuri intre preocuparile romanilor la inceputul lui 2023, releva Raportul national pentru Romania, parte din exercitiul Eurobarometru standard, publicat la fiecare inceput de an de Comisia…