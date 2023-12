Stiri pe aceeasi tema

- Majorarile salariale de care ar urma sa beneficieze cadrele didactice in 2024 vor fi eliminate din „Ordonanța trenuleț”, urmand sa fie emis un act normativ separat, au anunțat, joi, liderii sindicali din Educație, la finalul discuțiilor avute la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu și cu miniștrii Finanțelor…

- Creșterea in doua etape a salariilor din invațamant, prevazuta inițial in Ordonanța de Urgența care intra joi pe ordinea de zi a Guvernului pentru dezbatere și aprobare, ar fi fost eliminata din proiectul de act normativ, a transmis Digi24.Informația apare dupa ce premierul a avut la Guvern, la ora…

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”.”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Acesta a participat, luni, la Palatul Victoria, alaturi de alti lideri de sindicat din Educatie, la discutii cu premierul Marcel Ciolacu si ministrii de linie pe tema salarizarii din invatamant."In urma discutiilor de astazi s-a convenit ca bugetul Ministerului Educatiei sa creasca in anul 2024 cu 6…

- Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii anunta, miercuri seara, ca, la discutia cu premierul Marcel Ciolacu s-a primit promisiunea unei ajustari salariale, insa detaliile vor fi stabilite luni, la Ministerul Muncii. Ulterior, sindicalistii vor stabili calandarul actiunilor.”In urma intrevederii…

- Liderii sindicatelor din invațamant și prim-ministrul Marcel Ciolacu s-au intalnit, vineri, 24 noiembrie, la Guvern, pentru a discuta despre creșterile salariale ale profesorilor de la 1 ianuarie. La discuții a fost prezenta Ligia Deca, ministrul Educației.

- Amanarea aplicarii legii salarizarii unitare arunca in aer și majorarile salariale din Educație, in ciuda ordonanței date de Guvernul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii spera sa ajunga la un compromis cu Executivul Marcel Ciolacu, in zilele urmatoare. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant…

