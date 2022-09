Stiri pe aceeasi tema

- Noua ediție de la Splash! Vedete la apa a inceput cu rasete pentru jurați. Cosmin Natanticu a fost șocat de ținuta pe care o purta Iulia Albu, dar totodata și puțin confuz. Cum a reacționat criticul de moda.

- Maria Constantin a avut parte de o transformare fizica uluitoare in ultimii ani de zile. Cine nu o cunoaște de pe vremea cand a fost ceruta in casatorie de catre Marcel Toader s-ar putea sa ramana surprins de imaginile rare cu cantareața de muzica populara. Cum arata Maria Constantin in urma cu cațiva…

- Mihai Albu a implinit varsta de 60 de ani pe 9 august. Celebrul designer de pantofi a spus care a fost surpriza pe care a primit-o din partea fiicei sale, Mikaela. Din casnicia cu Iulia Albu, Mihai Albu are o fetița pe nume Mikaela. Adolescenta locuiește cu mama ei, dar are o relație foarte buna și…

- Ca in fiecare ediție de la I.A cu Stil, Iulia Albu reușește sa le surprinda pe concurete. De data aceasta, Maria a avut partea de o transformare spectaculoasa. Cum a reacționat, dupa ce s-a privit in oglina, dar și ce i-a marturisit criticului de moda.

- Esențelele tari se țin in sticluțe mici! In ediția din aceasta seara de la I.A Cu Stil a fost prezentata poveste Madalinei. Concurenta in varsta de 37 de ani a marturisit in cadrul emisiunii ca este adepta ținutelor sport, motiv pentru care Iulia Albu a decis sa-i schimba radical stilul. Iata de ce…

- Iuliana a fost una dintre concurentele de saptamana aceasta de la I.A. cu Stil, iar tranformarea ei a fost de-a dreptul surprinzatoare. Dupa ce a muncit o viața intreaga, Iuliana a realizat ca a venit momentul sa se puna pe primul loc și a apelat la Iulia Albu pentru o schimbare radicala de look. Iata…

- Ediția de astazi de la I.A cu stil a fost diferita fața de cele din trecut. Mihaela a avut parte de o transformare de-a dreptul radicala! Concurenta a avut o reacție neașteptata, dupa ce s-a privit in oglinda. Ce a marturisit Iulia Albu.

- Este unul dintre cei mai cunoscuți critici de moda de la noi din țara și un lucru este inevitabil atunci cand vorbim despre ea: ii place sa apara intotdeauna imbracata impecabil. Gasește imediat greșelile in ținutele altora, insa Iulia Albu adora sa fie la moda și sa aiba apariții spectaculoase.