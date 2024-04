Stiri pe aceeasi tema

- O fetița din Constanța, lasata nesupravegheata de parinți, a ramas blocata in namol. Copila nu se mai putea mișca, iar martorii au intervenit de urgența. Copila se afla alaturi de mama ei pe faleza lacului Techirghiol, iar la un moment dat s-a indepartat și s-a dus sa se joace in namol. Acolo insa…

- La data de 27 februarie 2024, Tribunalul a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si a respins actiunea.Un barbat din Constanta a dat in judecata municipalitatea, solicitandu le magistratilor sa nu permita autoritatilor locale sa elibereze documentele necesare pentru un viitor…

- Cel mai mic bebelus din Romania a fost externat din spital. Fetita nascuta prematur la Spitalul Judetean din Constanta, avea doar 390 de grame cand a venit pe lume si a stat internata mai bine de trei luni pana cand medicii au decis ca poate pleca acasa cu parintii, scrie observatornews.ro .

- Un incident a avut loc sambata seara, in timpul protestului transportatorilor ce a avut loc in municipiul Constanta. O persoana, care a incercat sa intre cu masina in zona manifestatiei, ignorand dispozitiile politistilor, a fost oprita de un luptator de la Serviciul de Actiuni Speciale.

- Familia locuia ca in Evul Mediu, sub cerul liber, intr-un cort construit din crengi de copac acoperit cu paturi și folii de celofan. Copiii in varsta de 2 și 6 ani erau grav bolnavi și au fost transportați de urgența la spital. Cei doi copii in varsta de 2 și 6 ani au fost gasiti bolnavi de angajatii…