Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 ani, Gabriel Coveșeanu pleaca de la ”Vorbește lumea”, una dintre cele mai populare emisiuni de la Pro TV. In locul sau revine Adela Popescu, solista și actrița Adela Popescu care renunțase temporar la emisiune deoarece a nascut. Noul sezon al emisiunii va incepe luni fara Cove, cel care s-a aflat…

- Anual, peste 15.000 de turiști din Romania și din toata lumea ajung in satul acesta cu numai 1.000 de locuitori. Toți sunt intampinați cu pensiuni in case tradiționale, cu preparate locale din produse organice și cu activitați dintre cele mai variate. Totuși, principala atracție a satului ramane biserica…

- Inaltpreasfintitul Parinte Nicolae al Americii aniverseaza miercuri, 14 iulie, 19 ani de la hirotonia in Arhiereu, care a avut loc in 14 iulie 2002 la Biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din Montreal, Canada. Intre timp, in 2016, a fost ales Mitropolit al nou infiintatei Mitropolii a celor…

- Ziua Universala a Iei este sarbatorita in aceeasi zi cu Sanzienele, pe 24 iunie, zi in care il sarbatorim si pe Sfantul Ioan cel Nou si Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. De la stramosii daci, la regine, pictori si designeri celebri, ia a strabatut un drum lung in istorie. Daca stii sa o “citesti”…

- Biserica praznuiește de obicei ziua morții sfinților. Doar Maica Domnului și Sfantul Ioan Botezatorul fac excepție de la aceasta regula: pe langa ziua mutarii la cer (15 august, respectiv 7 ianuarie), lor li se serbeaza și zamislirea (9 decembrie, respectiv 23 septembrie) și nașterea (8 septembrie,…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului este organizata anual la Micherechi o procesiune la care participa multi copii din comunitatea romaneasca. La evenimentul ajuns la cea de-a IX-a editie a participat miercuri Episcopul Siluan al Ungariei, caruia i s-au alaturat reprezentantii institutiilor…

- Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus Aurelius (161-180). Parintii sai erau greci pagani. Devine crestin dupa ce-l intalneste pe un batran pe malul…