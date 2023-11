Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, de la ora 15:00, se deschide circulația pe lotul 2 al Autostrazii de Centura București (A0) Nord intre nodul rutier cu DN1 și nodul rutier cu A3 (Autostrada București – Ploiești). Din cei 19 km finalizați se va circula momentan pe aproximativ 10 km.„Maine (miercuri - n.r.), de la ora 15:00,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3, documentatia transmisa in cursul zilei de luni la ANAP prevazand executia acestor lucrari in 10 luni pentru fiecare dintre…

- V. S. Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunțat, ieri, 23 octombrie, ca asocierea de constructori din Turcia a fost desemnata din nou caștigatoare pentru construirea lotului 3 al autostrazii Ploiești – Buzau, care ar trebui sa lege…

- Trei oferte au fost depuse pana marti pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar constructiei nodurilor rutiere care vor asigura legatura Drumului Expres Craiova - Pitesti cu DN65 (Colonesti) si cu DJ659 (Suseni), a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…