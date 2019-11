Maine se deschide cel mai mare targ imobiliar din tara la Palatul Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Leonardo DiCaprio a distribuit, pe contul sau de Instagram, o postare a despre Marșul Padurilor din Romania, care a avut loc duminica in București și in mai multe orașe din țara.„Peste 4.000 de oameni au mers aseara (postarea Greenpeace a fost publicata luni, n.r.) pe strazile Bucureștiului,…

- Preturile serviciilor culturale (cinematografe, muzee, teatre, librarii, gradinii zoologice, taxa radio tv) in Uniunea Europeana au crescut, in medie, cu 1,7% pe an in perioada 2010 si 2018, insa in trei state membre aceste preturi au scazut iar cele mai mari reduceri au fost inregistrate in Romania…

- Romania a dat marea lovitura in Europa. Am ajuns sa fim campioni absoluți la furat banii. Ultimul raport al instituțiilor europene ne face de ras practic. Am ajuns spaima instituțiilor in ultimii ani. Romania a ajuns intr-un nou top al rușinii din Uniunea Europeana. Ultimul raport al celor de la OLAF…

- Editia aniversara a Targului National Imobiliar TNI, 15 ani incepe vineri, 4 octombrie, ora 10:00 la Palatul Parlamentului, Sala Unirii. Expozitia are loc pana duminica, 6 octombrie si reuneste reprezentantii a 107 de companii ce scot la vanzare peste 30.000 de oferte imobiliare: locuinte…

- Cea de-a III-a editie a celui mai important exercitiu de securitate cibernetica din Romania, CyDEx19, se desfasoara in perioada 30 septembrie - 2 octombrie, la Palatul Parlamentului, evenimentul reunind peste 90 de entitati din mediul public, privat si academic."In premiera, la CyDEx19…

- Radisson Hotel Group anunta lansarea pe piata a celei de-a patra proprietati din Romania: Radisson Blu Hotel din Cluj-Napoca. Hotelul, care urmeaza sa fie inaugurat in primavara anului 2021, este dezvoltat conform pozitionarii Radisson Blu, cel mai mare brand hotelier din segmentul de 5* (upper upscale)…

- Teatrul National „Vasile Alecsandri" din Iasi deschide cea de-a 179-a stagiune cu premiera spectacolului „Opt femei", maine, de la ora 19, in Sala Mare a teatrului, urmand a avea loc o noua reprezentatie ziua urmatoare, tot in Sala Mare, de la aceeasi ora. Intr-o conferinta de presa care a avut loc…

- Traficul este ingreunat, vineri dimineața, pe DN2, in localitatea Sindrilita, județul Ilfov, dupa ce trei mașini au fost implicate intr-un accident. Circualția se desfașoara alternativ, pe un singur fir, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul in care au fost implicate…