Mâine, la Ocolul Silvic Ploieşti debutează „Luna Plantării Arborilor” în judeţ • Directia Silvica Prahova intentioneaza sa „acopere” 21 de hectare de teren • Vor pune mana pe cazmale padurari, jandarmi, magistrati si grefieri Fl. Tanasescu In aceasta primavara, Directia Silvica Prahova are in plan “acoperirea” cu puieti a 21 de hectare de teren. 11 hectare reprezinta impaduriri totale, iar alte 10 hectare – completari. Iar daca scriem ca-n primavara aceasta “Luna Plantarii Arborilor” incepe cu stangul, sa stiti ca este de bine ! Nu de alta, dar primii care vor sapa gropile si vor ingropa radacinile a 4.000 – 5.000 de puieti de stejar pedunculat vor fi angajatii Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

