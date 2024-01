Maia Sandu: Russia intensifies actions to destabilize Republic of Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Federatia Rusa a incercat, in toata aceasta perioada, sa destabilizeze ordinea si puterea de la Chisinau, de fiecare data incercand sa foloseasca regimul din regiunea transnistreana, dar tara sa intreprinde toate actiunile…

- The president of the Republic of Moldova, Maia Sandu, received the Mihnea Constantinescu - Value-based Leadership Award granted by the Aspen Romania Institute, during the 13th edition of the Aspen Leadership Awards Gala, which unfolded last Friday.The gala marked 17 years of the Institute's activity…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinau, Falk Lange. „Președinta i-a mulțumit șefului misiunii ca, de aproape trei decenii, instituția este un partener solid in procesul de reformare și democratizare a țarii noastre și a apreciat sprijinul oferit…

- ”Primul zbor va pleca din Bucuresti pe 1 iunie 2024. Ne-am propus sa ducem in vacanta 20.223 turisti din Romania in Tunisia in 2024. Este dificil ca precizam nationalitatea turistilor care vor calatori in Tunisia, depinde de rezervari. Pentru primul zbor, pretul variaza de la 264 euro, loc in camera…

- Romania must be active in Ukraine's reconstruction (Mircea Geoana)NATO Deputy Secretary General Mircea Geoana said on Friday in Northeastern city of Iasi that he encourages Romania to work with two neighbouring countries - the Republic of Moldova and Ukraine for their European path, but also for the…

- Aflați intr-o vizita la Chișinau, principesa Margareta și principele Radu s-au intalnit cu președinta Maia Sandu, in timpul intrevederii fiind abordat procesul de integrare europeana al R. Moldova, dar și sprijinul pe care-l poate oferi in acest sens Coroana Romana țarii vecine.

- The President of the Senate, Nicolae Ciuca, highlighted, on Tuesday, in Prague, during the second Parliamentary Summit of the Crimea International Platform, that Romania has supported and will continue to support Ukraine, whose peace was violated by Russia."Since the first day of the Russian invasion,…

- Șefa statului Maia Sandu merge in vizita de lucru in Cehia și Elveția, in urmatoarele zile, și va participa la reuniunea Platformei de Sprijin pentru Moldova, la Chișinau, anunța responsabilii de la Președinție.