- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Romania a fost alaturi de țara sa de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’.„Ma bucur sa revin la Bucuresti pentru a va transmite personal recunostinta pentru sprijinul neobosit, consecvent si generos pe care Romania ni-l ofera in ultimii ani.…

- Astazi, 29 iuloie, președinta Maia Sandu a mers la București, unde a purtat discuții cu omologul sau roman, Klaus Iohannis. Președintele Romaniei a reiterat sprijinul pentru țara noastra. De asemenea, președintele roman a promis ca Republica Moldova și in continuare va beneficia de sprijin. Conform…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție dupa ce șefa statului, Maia Sandu a declarat ca autoritațile sunt obligate sa pregateasca armata in condițiile agresiunii militare din Ucraina. De asemenea, Peskov a susținut ca Republica Moldova nu trebui sa vada o amenințare din…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni la Kiev ca tara sa este ”fragila si vulnerabila” si are nevoie de ajutor pentru a ramane ”parte a lumii libere”, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut un raspuns coordonat al tarilor lor in fata amenintarilor Rusiei,…

- „Declarațiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie, privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, fac parte din retorica falsa, cu care ne-am obișnuit deja, a Kremlinului, propagata in Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis duminica, 26 iunie, ca declarațiile lui Dmitri Medvedev, subsecvente deciziei istorice a Consiliului European din 23-24 iunie privind acordarea statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, fac parte din „retorica falsa a…

- Premierul Romaniei l-a primit marți pe ministrul Apararii din R. Moldova Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, 7 iunie, pe ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatîi, context în care a reafirmat sprijinul deplin…

- 38 la suta dintre participantii la un sondaj in Republica Moldova sustin razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, un procentaj care se ridica aproape de cel al celor care condamna asa-numita operatiune militara speciala. De asemenea, peste 50 la suta dintre intervievati isi doresc aderarea…