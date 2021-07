Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va avea o politica externa activa bazata pe interesele sale nationale, a declarat presedintele Maia Sandu intr-un interviu aparut in editia de luni a ziarului rusesc Kommersant, citat de Infotag si Radio Chisinau, potrivit Agerpres. Intrebata despre factorul geopolitic in…

- Republica Moldova va avea o politica externa activa bazata pe interesele sale nationale, a declarat presedintele Maia Sandu intr-un interviu aparut in editia de luni a ziarului rusesc Kommersant, citat de Infotag si Radio Chisinau. Intrebata despre factorul geopolitic in politica externa…

- Intr-un interviu pentru "Kommersant", Rusia, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca ca "lupta geopolitica are loc indiferent de dorintele Moldovei". "Vrem sa avem relatii bune atat cu Occidentul, cat si cu Orientul. Ne vom ghida de interesele noastre in aceste relatii.…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Josep Borrell, saluta coordonarea mai stransa dintre Georgia, Republica Moldova si Ucraina, precum si solicitarea acestora de cooperare consolidata cu Uniunea Europeana. Declaratia a fost facuta de oficial in urma intalnirii cu ministrii de Externe ai Georgiei, Republicii…

- Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrincea, se arata sceptic in privința pachetului de redresare economica in valoare de 600 de milioane de euro promis Republicii Moldova de catre Uniunea Europeana, declarand ca Bruxelles-ul nu va oferi țarii noastre acești bani, iar anunțul privind…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat in aceasta dimineața cu Misiunea Comisiei Europene, condusa de Katarina Mathernova, Director general-adjunct pentru Politica de vecinatate și negocierile de extindere. Oficialii europeni au sosit la Chișinau pentru a prezenta detaliile Planului…

- Uniunea Europeana va sprijini Republica Moldova in perioada 2021-2024 cu suma de 600 de milioane de euro sub forma de investiții și intervenții pentru reformarea unor domenii cheie. Banii vor fi alocați in baza unui plan de recuperare economica. Anunțul privind aprobarea planului a fost facut…

- Lituania a fost și ramâne o susținatoare a parcursului european al Republicii Moldova și a reformelor democratice, a dat asigurari președintele lituanian, Gitanas Nauseda, aflat în vizita oficiala la Chișinau, în cadrul unei conferințe de presa comune cu președinta Maia Sandu.…