Maia Sandu: ”Neamuri, șefi, consilieri, vaccinați anti-COVID înaintea medicilor și bătrânilor” Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca aproape 700 de persoane care au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19 Pfizer fac parte din categoria ”neamuri și tot felul de șefi și consilieri”, potrivit portalului local Publika. Potrivit sursei citate, șeful statului a menționat ca aceste persoane, care nu fac parte din categoria lucratorilor medicali sau a persoanelor in varsta, inclusa in prima etapa de vaccinare, au fost depistate intr-o lista oferita de Ministerul Sanatații. „688 de oameni care au primit prima doza de Pfizer sunt din categoria neamuri. 139 sunt tot felul de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- BUCUREȘTI, 26 mart – Sputnik. Avizat și atent la ceea ce se petrece și cum se cheltuiesc banii, Eugen Teodorovici face praf așa-zisul ajutor promis de președintele Ioahnnis și premierul Cițu pentru Moldova. Teodorovici caracterizeaza acțiunea ca fiind ”O incercare penibila de a obține capital…

- Am facut cerere, in temeiul Legii nr. 544/2001, catre INSP sa ne comunice unele informații si am primit raspunsul atașat. Conform INSP, pana la data de 15 martie 2021: a) persoane vaccinate care au fost confirmate ulterior cu COVID: 8.157, din care: – vaccinate cu v. Pfizer: 6.376 persoane; – vaccinate…

- Potrivit unui raspuns primit marți de Antena 3 de la INSP, in perioada 1 ianuarie-14 martie, 89 de persoane au murit dupa ce s-au vaccinat și dupa ce au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2. Nu se știe in acest moment daca persoanele erau asimptomatice in momentul in care s-au vaccinat, sau daca s-au…

- Vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson, care va sosi in Romania de la inceputul lunii aprilie, ar putea fi administrat și prin medicii de familie, a declarat duminica, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, potrivit News.ro . Baciu a spus ca, pe masura ce campania de vaccinare…

- V. Gheorghița: Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. LIVE VIDEO: Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea împotriva…

- Ziarul Unirea Prima reacție adversa rara, in urma vaccinarii anti-Covid, in Romania. O femeie de 32 de ani a manifestat paralizie faciala temporara A fost depistata prima reacție adversa rara, in Romania, la vaccinul Pfizer. O doctorița in varsta de 32 de ani din Valcea care s-a vaccinat a manifestat…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 de la compania Moderna, insa administrarea vaccinului nu a inceput inca. Acestea stau in depozit pentru ca, in acest moment, sunt prea puține, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu, citat de Digi 24 . Premierul a precizat ca in…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile impotriva COVID disponibile in Romania, de la Pfizer si Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de asteptare.