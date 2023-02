Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova trece prin provocari de securitate fara precedent – „unii au dorit ca țara noastra sa cada și sa instaleze la Chișinau un guvern marioneta al Kremlinului”, a declarat președintele Republicii Moldova, joi, la Cotroceni, unde a mulțumit Romaniei pentru sprijinul puternic: „Știm ca sangele…

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Ea a vorbit, in acest sens, despre sustinerea acordata de Romania. ‘Ii multumim…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 20 februarie, dupa intrevederea cu ministrului Afacerilor Interne din Republica Moldova, Ana Revenco, și inaintea discuțiilor de la București cu președinta Maia Sandu , ca Romania sustine necesitatea infiintarii unui grup de…

- „Rusia pregateste o lovitura de stat in Republica Moldova", a anuntat, luni, presedinta tarii, Maia Sandu. La doua zile dupa aceasta reactie, Klaus Iohannis, seful statului roman, a oferit prima sa declaratie oficiala. „Romania a fost si continua sa fie alaturi de Republica Moldova si condamna ferm…

- Un autovehicul guvernamental roman a fost sechestrat de autoritațile din Republica Moldova, pe motiv ca mașina e furata. Masina a fost oprita la vama moldoveneasca si atunci a iesit totul la iveala.

- Președintele AUR, George Simion, a declarat intr-o conferința de presa extraordinara de la Bruxelles ca eșecul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen este falimentul diplomației romane și cere asumarea raspunderii la București, respectiv demisia guvernului și alegeri anticipate. „Suntem in a treia zi…

- Costurile reintegrarii Republicii Moldova in Romania. Criza din regiune – o oportunitate. Viitorul R. Moldova fara Unire – stat semi-eșuat sau preluat de ruși. Toate partidele mari au mize politice imediate si sufera, la nivelul expresiei strategice, de raportarea la probleme false. Costurile reunificarii,…