- - Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe al republicii va solicita Rusiei sa ia in calcul posibilitatea de a nu recruta in cadrul mobilizarii persoanele care au a doua cetațenie cea moldoveneasca. Ea a facut acest anunț in cadrul unui briefing sustinut…

- Moldovenii care vor merge sa lupte de partea Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei ar putea ramane fara cetațenie. Autoritațile din țara noastra analizeaza aceasta posibilitate. Anunțul a fost facut de Maia Sandu, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de sambata, 24 septembrie, transmite…

- Șefa statului Maia Sandu, a ieșit in fața presei pentru a anunța deciziile Consiliului Suprem de Securitate (CSS), care a fost convocat sambata trecuta. Ea a vorbit despre situația din regiune, dar și de masurile luate de CSS in contextul anunțarii mobilizarii parțiale din Rusia, potrivit Realitatea.md.…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține luni, 26 septembrie, un briefing de presa pe marginea deciziilor Consiliului Suprem de Securitate, care a avut loc astazi. Briefingul va avea loc incepand cu ora 10:00, la sediul Președinției.

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru astazi, 5 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Membrii CSS urmeaza sa discute despre progresele și obstacolele existente in procesul de infaptuire a justiției și despre prioritațile agendei legislative privind reforma…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, considera ca dialogul cu Rusia nu aduce rezultate pentru oprirea razboiului. Fiind intrebata la Forumul din Austria daca este necesara o discuție cu Vladimir Putin, Maia Sandu a spus ca ar fi mai oportun sa raspunda cineva care a avut aceasta ocazie, insa „din…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…