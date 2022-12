Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa simbata, 19 noiembrie, la cel de-al 18-lea Summit al Francofoniei, organizat la Djerba, Tunisia. In cadrul Summitului, lidera de la Chișinau va vorbi despre provocarile generate de razboiul Rusiei in Ucraina la nivel regional și global, și despre…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a multumit Romaniei pentru ajutorul dat in aprovizionarea tarii cu energie electrica, la declaratiile comune de presa pe care le-a sustinut, joi, alaturi de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla intr-o vizita

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a multumit Romaniei pentru ajutorul dat in aprovizionarea tarii cu energie electrica, in declaratiile comune de presa pe care le-a sustinut, joi, alaturi de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau.…

- Delegația Comisiei pentru afaceri externe din cadrul Congresului Deputaților Regatului Spaniei se va afla, in aceste zile, intr-o vizita in Republica Moldova. Parlamentarii spanioli vor avea intrevederi cu conducerea țarii – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Președinta Republicii Moldova, Maia…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a deplasat joi la Naslavcea, satul din nordul republicii unde au cazut fragmentele unei rachete ruse. Maia Sandu a discutat cu localnicii, in mare parte persoane in etate, potrivit unui comunicat al presedintiei.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat, marți seara, la Digi 24, intentiile proeuropene ale conducerii de la Chisinau, aratand ca nu se lasa intimidata de protestele care ii cer demisia si care s-au dovedit a fi finantate de forte proruse interesate de destabilizarea tarii, potrivit…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu o reacție, dupa ce ieri dimineața, o racheta doborita de sistemul antiaerian ucrainean a cazut in extremitatea de nord a localitații Naslavcea, aflata la hotar cu Ucraina. „Razboiul este tot mai aproape, rachete rusești cad și pe pamintul nostru”,…

- In acest an, peste 80 de vinarii din țara și-au dat intilnire in centrul Capitalei, unde a fost amenajat un orașel al vinului, pentru a celebra perpetuarea tradițiilor și calitatea excelenta a vinurilor autohtone. Cea de-a XXI-a ediție a Zilei Naționale a Vinului a inceput cu o ceremonie de inaugurare,…