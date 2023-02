Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a transmis astazi un mesaj cetațenilor din Republica Moldova, dupa ce au existat informații potrivit carora liderul de la Kremlin ar fi planuit atacuri armate și luari de ostatici. Președinta statului vecin a ținut sa iși linișteasca poporul, in contextul in care nu ar fi primul gest de acest…

- Presedinta Maia Sandu a anuntat luni ca a fost dejucat un plan al Moscovei de a destabiliza Moldova prin actiuni subversive, inclusiv luari de ostatici si atacuri asupra unor institutii, in care ar fi urmat sa fie implicati cetateni „cu pregatire militara" din Federatia Rusa, Belarus, Serbia si Muntengru.…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu informații, dupa ce Volodimir Zelenski a declarat ca autoritațile de la Kiev au interceptat un document care divulga planul Rusiei de a distruge politic Moldova. Astfel, președinta a menționat ca „planul pentru perioada urmatoare presupune acțiuni din partea diversioniștilor…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu informații, dupa ce Volodimir Zelenski a declarat ca autoritațile de la Kiev au interceptat un document care divulga planul Rusiei de a distruge politic Moldova. Astfel, președinta a menționat ca „planul pentru perioada urmatoare presupune acțiuni din partea diversioniștilor…

- VIDEO: Maia Sandu denunța planul unei lovituri de stat din partea Rusiei cu atacuri și luari de ostatici la Chișinau Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni ca Federația Rusa are in desfașurare un plan de acțiuni pentru a inlatura conducerea de la Chișinau. Planul Rusiei ar conține…

- A Russian foreign ministry official said on Friday that Belarus may enter the conflict in Ukraine if Kyiv decides to “invade” either country, according to Reuters. Russia used Belarus as a springboard to invade Ukraine in February 2022, and since October has deployed troops in Belarus for joint military…

- Belarus issued a ruling on Wednesday temporarily restricting access to parts of the southeastern Gomel region that borders Ukraine and Russia, according to Reuters. The government said on its website it would „temporarily restrict entry, temporary stay and movement in the border zone within the Loevsky,…

- European Union and Western Balkans leaders met in the Albanian capital Tirana on Tuesday for a summit meant to reassure the region of a future in the bloc amid fears of rising Russian and Chinese influence, according to Reuters. The leaders of the six Balkan countries of Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro,…