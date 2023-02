Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu anunța, intr-o postare pe pagina sa de facebook, ca i-a facut președintelui SUA, Joe Biden, o invitație de a vizita din nou Republica Moldova. ”La invitația Președintelui SUA, Joe Biden, am participat la evenimentul public de la Varșovia, acolo unde domnia sa a susținut un…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri ca a discutat marti, la Varsovia, cu presedintele american Joe Biden "despre consecintele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova si despre eforturile noastre de a mentine pacea si ordinea publica in tara", adaugand ca i-a transmis…

- Șefa statului, Maia Sandu, anunța ca, la invitația Președintelui SUA, Joe Biden, a participat la evenimentul public de la Varșovia, acolo unde liderul american a susținut un discurs istoric care a marcat un an de la inceperea razboiului dus de Rusia impotriva Ucrainei. „Dupa adresarea sa, am discutat…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a spus lui Joe Biden la Varșovia ca cetațenii țarii sale iși doresc sa ramana parte a lumii libere, sa traiasca in siguranța și sa-și realizeze visul de a adera la Uniunea Europeana. Totodata, Maia Sandu l-a invitat pe președintele american la Chișinau.

- In timpul intrevederii din Polonia, Joe Biden i-a transmis Maiei Sandu ca SUA reafirma sprijinul ferm pentru integritatea teritoriala și suveranitatea Republicii Moldova, mesaj transmis in contextul in care Kremlinul dorește destabilizarea țarii.

- PAS, PSRM, PSDE (ex-PDM) și Partidul „Șor” sunt partidele din Republica Moldova, care vor primi cei mai mulți bani din buget pentru performanțele obținute in electoralele anterioare. Pentru PAS, partidul Maiei Sandu, in anul 2023, Guvernul de la Chișinau va scoate din buget peste 18,7 mln de lei…

- Republica Moldova a transmis un protest Rusiei pe motiv ca purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a jignit-o pe șefa statului, Maia Sandu. Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau,…