- Daca fermierii romani se plang ca importurile de cereale din Ucraina i-au adus in faliment, cand vine vorba de legumicultori, situația este cu totul alta: daca n-ar fi fost achizițiile facute de ucraineni, inceputul de sezon ar fi fost compromis de-a dreptul. Nici nu a debutat bine sezonul pentru legumicultori,…

- UPDATE Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina,…

- Fermierii romani au cerut cu insistența, in ultima vreme, monitorizarea atenta a volumelor de cereale din Ucraina care tranziteaza țara noastra, astfel incat acestea sa nu mai ajunga la procesatorii interni, așa cum se intampla acum. Mai mult, se solicita chiar impunerea de restricții vamale prin taxe…

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, aflat luni in vizita la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea in acest an a Romaniei la spatiul Schengen. „Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, astazi, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. ‘Maine (joi,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la esecul negocierile ministrul Agriculturii Petre Daea cu cei de la Comisia Europeana si faptul ca CE a decis sa aloce Romaniei doar 10,05 milioane euro, din rezerva UE, drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din…

- Romania a transmis Comisiei Europene, la timp si cu rapiditate, datele cerute in vederea despagubirii fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, si nu a avut loc nicio negociere privind stabilirea sumelor ce se cuvin din fondul de rezerva, a declarat, marti, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca spre deosebire de ministrul Agriculturii, Petre Daea, el a vazut o ferma de viermi, ba chiar știe și ce gust au aceștia, pentru ca a avut ocazia sa savureze un baton de proteina produs pe baza de viermi. Recunoaște, insa, ca prefera carnea de vita, fiind adeptul…