- Cristi din Banat, cunoscutul interpret al piesei ”Ca o apa cristalina” a decis in urma cu mai mulți ani sa ia o pauza de la ”celebritate”, astfel ca s-a retras in Spania, acolo unde locuiește alaturi de mama lui. Acum, barbatul ne spune ca e pregatit sa faca o mare schimbare in viața lui. Vei ajunge…

- Google va opera o schimbare majora pentru modul in care sunt gestionate datele personale generate in aplicatia Maps, schimbare care ofera utilizatorilor un mai bun nivel de protectie a intimitatii.Google a anuntat ca, in curand, istoricul navigarii din aplicatia Maps va fi salvat local, pe telefonul…

- Anul 2023 a fost un an al surprizelor, mai ales in media romaneasca și, in special, daca ne referim la producțiile TV. Dar, marele scandal a venit odata cu plecarea celor trei Chefi, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, iar vestea venea in timpul difuzarii sezonului 12 din Chefi la…

- Colegiul Național din Iași a fost implicat intr-unul dintre cele mai importante proiecte Erasmus+ la nivel național, asta daca ne raportam la finanțarea acordata de Uniunea Europeana. Inițiativa Climate Action Start Local Level , care in traducere inseamna ”acțiunile climatice incep de la nivel local”,…

- Intr-un interviu acordat miercuri unei reviste germane, Ralf Schumacher s-a destainuit despre relatia sa cu familia lui Michael de la teribilul accident de schi din 2013, scrie rmc.fr, conform news.ro.Ralf Schumacher, care locuieste in Slovenia atunci cand nu comenteaza Formula 1 pentru un canal…

- Fost jucator in prima liga spaniola și deținator timp de 11 ani al recordului pentru cel mai tanar marcator in LaLiga, camerunezul Fabrice Olinga (nr. 45) a fost contactat de Marca, revista de sport numarul 1 a ibericilor.