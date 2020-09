Primul termen avansat pentru metroul din Drumul Taberei a fost 2015, dar dintr-o mie de motive, lucrarile au intarziat cu șase ani, Magistrala de metrou M5 din Drumului Taberei, de la Raul Doamnei la Eroilor 2, inceputa in 2011, ar putea fi inaugurata in acest week-end. Magistrala 5 de metrou, Contracte pentru Magistrala 5 Contractele pentru M5 din Drumul Taberei au fost semnate in primavara lui 2011, iar conform contractului durata lucrarilor pentru galerii, statii si depou urma sa fie de 36 de luni. Pe langa acest termen, mai erau de realizat lucrarile pentru sistemele de semnalizare si automatizare…