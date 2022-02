Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United nu a reușit sa invinga ultima clasata din Premier League! "Diavolii roșii" au remizat in deplasare cu Burnley in cadrul etapei a 24-a a campionatul englez de fotbal.Meciul s-a terminat nedecis, scor 1-1.

- Chelsea a câștigat duminica derbiul londonez cu Tottenham, scor 2-0, iar Hakim Ziyech a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon de Premier League.În minutul 47, Ziyech și-a așezat mingea la marginea careului și l-a învins pe Lloris cu un șut în…

- Surpriza in Premier League! Manchester United a fost invinsa in primul meci din noul an. "Diavolii roșii" cu Cristiano Ronaldo capitan a pierdut meciul chiar pe teren propriu cu Wolverhampton, scor 0-1. Partida a contat pentru etapa a 21-a a Premier League.

- Realitatea este ca demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer din funcția de antrenor al lui Manchester United era inevitabila. Dupa doua sezoane complete cu norvegianul la carma, echipa a progresat vizibil, iar poziția din Premier League a crescut mereu (locul trei urmat de locul doi). Cu toate acestea, acest…

- Ralf Rangnick a debutat oficial cu o victorie pe banca lui Manchester United. Dupa victoria entuziasmanta cu Arsenal de la mijlocul saptamanii, 3-2, United a invins la limita azi, 1-0 cu Crystal Palace. Brazilianul Fred, 28 de ani, e primul marcator din era Rangnick, cu reușita din minutul 77, din…

- Manchester United il va avea in continuare pe banca tehnica pe Michael Carrick la meciul cu Arsenal Londra de joi, din cauza ca germanul Ralf Rangnick nu a primit inca viza de munca, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa demisia norvegianului Ole Gunnar Solskjaerlui, irlandezul Michael Carrick,…

- Italianul Jorginho (29 de ani) a greșit flagrant la golul de 1-0 marcat de Manchester United pe terenul lui Chelsea, in derby-ul etapei cu numarul 13 din Premier League. Jorginho, al treilea favorit al caselor de pariuri in cursa pentru Balonul de Aur, a greșit inexplicabil in derby-ul Chelsea - United.…

- Clubul englez de fotbal Manchester United si-a majorat masa salariala in ultimul trimestru cu 23%, pana la 105 milioane euro, odata cu venirea vedetelor Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho si Raphael Varane la echipa din Premier League, transmite EFE, citat de agerpres. In pofida cresterii cheltuielilor…