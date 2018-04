Mai sunt 664 de locuri vacante: A doua “strigare” la clasa pregătitoare! In perioada 12-18 aprilie se va derula cea de-a doua etapa de inscriere la clasa pregatitoare. In județul Vaslui mai sunt 631 de locuri libere la invațamantul tradițional, in 220 de unitați școlare. Se adauga 20 de locuri la step-by-step și alte 13 la invațamantul special. In județul nostru, in urma primei etape de inscriere la clasa pregatitoare, multe unitați nu au reușit sa-și ocupe toate locurile. Este vorba despre 220 de școli. In municipiul Vaslui mai sunt locuri libere doar la școlile din suburbiile Brodoc (doua), Bahnari (unul) și Viișoara (unul). Sunt insa multe unitați care nu-și pot… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 - 2019 incepe, joi, iar rezultatele finale vor fi afisate in 23 aprilie. In prima etapa au fost admise 151.959 de cereri, reprezentand 99,3 la suta din numarul celor depuse. La Buzau, scolile au fost luate cu asalt si au fost depuse…

- Parintii copiilor care nu au fost inscrisi sau care nu au participat la prima etapa de inscriere in invatamantul primar pot completa un formular de inscriere incepand de joi si pana pe 18 aprilie, in cea de-a doua etapa de inscriere in invatamantul primar, repartizarea urmand a se realiza pe locurile…

- In prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, dupa finalizarea celor trei faze, au fost admise 5.455 de cereri depuse de parinții viitorilor elevi, in Timiș. Au ramas nesoluționate 20 de cereri de inscriere in clasa zero, ceea ce inseamna ca parinții vor trebui sa caute o școala pentru copiii lor…

- Aproape 2.500 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost depuse in judetul Alba, in prima etapa, potrivit datelor centralizate de ISJ. A doua etapa de inscrieri incepe in 12 aprilie, iar pentru aceasta mai sunt disponibile 576 de locuri. In judetul Alba au fost…

- Ministerul Educației a anunțat ca in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare s-au depus aproximativ 153.000 de cereri, din care 6.051 in județul Suceava. Din cele peste 6.000 de cereri inregistrate in județul nostru, 5.044 vizeaza copii care vor implini 6 ani pina pe 31 august, inclusiv, iar…

- Peste 2.500 de cereri de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 au fost depuse in judetul Alba, in prima etapa, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei. A doua etapa de inscrieri incepe in 12 aprilie. Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia cererilor…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie și va fi urmata…

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…